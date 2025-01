Stand: 27.01.2025 13:00 Uhr Tierpark Nordhorn für Zooschule ausgezeichnet

Die Zooschule des Tierparks Nordhorn ist mit dem "Nationalen Preis - Bildung für nachheitliche Entwicklung" ausgezeichnet worden. Das gaben das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die deutsche UNESCO-Kommission bekannt. Die Zooschule habe die Jury in der Kategorie "Lernort" überzeugt, hieß es. Zu den Angeboten für Kindergarten- und Schulkinder gehören nach Angaben des Tierparks unter anderem Führungen. Kinder könnten dort unter anderem über das Leben auf dem Bauernhof oder die Tierkinder im Zoo lernen, so der Tierpark. Aber auch Exkursionen, zum Beispiel in Booten auf der Vechte, biete die Zooschule an. Der Preis wird an zehn Initiativen vergeben und ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Er wird alle zwei Jahre verliehen - in den Kategorien Bildungslandschaften, Lernorte, Multiplikatoren und Newcomer.

