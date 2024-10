Stand: 11.10.2024 11:34 Uhr Wem gehören die 60 Gänse? Stadt Haren sucht nach Hinweisen

Eine freilaufende Gänseschar mit etwa 60 Tieren bevölkert seit dieser Woche das Emsufer in Haren (Landkreis Emsland). Die Stadtverwaltung sucht nun nach den Besitzern, denn den Angaben zufolge handelt es sich vermutlich um Pommerngänse und nicht um Wildgänse. Daher sei davon auszugehen, dass die Vögel aus einer privaten Haltung stammen. Wie die Gänse auf die gegenüberliegende Flussseite in Höhe der Hafeneinfahrt des Eurohafens gelangten, konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Eigentümer oder andere berechtigte Personen können sich mit dem Ordnungsamt der Stadt Haren in Verbindung setzen.

Weitere Informationen Gänse, Störche, Seeadler: Diese Vögel zeigen sich im Norden Im Frühjahr beginnen viele Vögel zu brüten, andere machen Rast an Nord- und Ostsee. Ein guter Zeitpunkt, um sie zu beobachten. (04.04.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min