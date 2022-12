Stand: 19.12.2022 13:28 Uhr Wegen Grill im Haus: Vier Menschen verletzen sich schwer

Zwei Familien in Georgsmarienhütte haben am Sonntagabend Kohlenmonoxid-Vergiftungen erlitten, weil sie ihre Feuerstellen ins Haus holten. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die beiden Vorfälle unabhängig voneinander. Im ersten Fall wurde eine Feuerschale im Garten abgelöscht und dann in den Keller gebracht. Im zweiten Fall hatte ein Mann einen Grill angezündet und ins Wohnzimmer gestellt. Die ausströmenden Gase verursachten in einer Familie eine so schwere Vergiftung, dass ein 46-Jähriger lebensgefährlich verletzt in eine Spezialklinik ins Ruhrgebiet gebracht werden musste. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

