Stand: 23.02.2022 10:30 Uhr Wegen Corona: Osnabrücker Schwimmbäder in der Krise

Im vergangenen Jahr haben deutlich weniger Menschen die Schwimmbäder in Osnabrück besucht als vor der Corona-Pandemie. Das haben die Stadtwerke Osnabrück am Mittwoch mitgeteilt. Sie betreiben die Bäder. Waren 2019 noch rund 1,3 Millionen Menschen in den städtischen Bädern zu Gast, ging die Zahl der Besucher im Jahr 2021 um mehr als die Hälfte auf etwa 542.000 zurück. Ein Grund ist nach Angaben der Stadtwerke, dass die Bäder im vergangenen Jahr erst im Frühsommer wieder öffnen durften - und dann meist unter wechselnden Corona-Vorschriften.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.02.2022 | 08:30 Uhr