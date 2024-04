Der neue Straßenkampf: Tausende Falschparker privat gemeldet Stand: 24.04.2024 09:52 Uhr Auch in Niedersachsen zeigen Passanten offenbar reihenweise Parksünder an. Tausende Verstöße wurden im vergangenen Jahr privat gemeldet - in einigen Städten geht der Trend klar nach oben.

Dazu zählen Oldenburg und Osnabrück - allerdings ohne konkrete Zahlen. Eine Sprecherin der Stadt Oldenburg sagte, die Zunahme liege schätzungsweise bei zehn Prozent in den vergangenen Jahren. Die Stadt steht der Entwicklung positiv gegenüber. "Eine festgestellte Ordnungswidrigkeit ist immer ein Rechtsverstoß, dessen Ahndung grundsätzlich zu begrüßen ist", so die Sprecherin. Bestimmte Delikte, darunter etwa Parken auf Behindertenparkplätzen ohne Berechtigung oder auch Parken auf dem Gehweg, "sollten immer angezeigt werden, da es hier zu Gefährdungssituationen kommen kann", teilte die Stadt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Zunahme in Osnabrück - Rückgang in Braunschweig

Von einer deutlichen Zunahme entsprechender Anzeigen von Bürgerinnen und Bürgern in den vergangenen Jahren wird auch in Osnabrück ausgegangen. Allerdings könne dies nicht genau beziffert werden, hieß es. In Hannover sei etwa jede zehnte Anzeige privat gestellt worden, teilte die Stadt mit. Das sei aber schon seit einigen Jahren so, betonte ein Sprecher. Rückläufig ist die Entwicklung dagegen in Braunschweig: Dort wurden in den vergangenen Jahren kontinuierlich weniger Parkverstöße von Bürgern angezeigt. 2019 seien noch rund 4.300 Meldungen eingegangen, 2023 lag die Zahl bei 3.700. Im Vergleich zur Gesamtzahl falle dies nicht zu sehr ins Gewicht, so ein Sprecher. Jährlich werden demnach in Braunschweig bis zu 145.000 Verfahren zu Parkverstößen bearbeitet.

Falschparker melden per App

Die Stadt Wolfsburg setzt auch auf digitale Möglichkeiten, damit Parksünder von Passanten leichter angezeigt werden können. Neben einem Formular gehe dies auch über eine Melde-App, sagte ein Sprecher. Vergangenes Jahr seien von der Polizei und Privatanzeigenden rund 2.750 Parkverstöße gemeldet worden - das entspreche rund 2,4 Prozent aller Verfahren. Ein Jahr zuvor lag die Zahl noch bei etwa 2.500.

Bundesweit haben mehrere Städte jüngst eine Zunahme von privat angezeigten Parksündern gemeldet. Über das Thema wird seit mehren Wochen in vielen Medien berichtet. Hintergrund ist ein junger Mann, der sich "Anzeigenhauptmeister" nennt.