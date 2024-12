Stand: 16.12.2024 21:54 Uhr Wegen Adventskranz? Neun Verletzte bei Brand in Seniorenzentrum

Bei einem Brand in einer Seniorenwohnanlage in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) sind am Montag neun Menschen verletzt worden, einer vor ihnen schwer. Die anderen wurden laut Polizei leicht verletzt. Den Angaben zufolge wurde das Feuer vermutlich durch einen Adventskranz in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgelöst. Mehrere Wohnungen in der Anlage sind durch den Brand nicht mehr bewohnbar.

