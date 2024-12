Neun Verletzte nach Brand in Seniorenheim in Bissendorf Stand: 18.12.2024 12:05 Uhr Bei einem Brand in einem Seniorenzentrum in Bissendorf im Landkreis Osnabrück sind am Montag neun Menschen verletzt worden - eine 90-Jährige schwer. Auslöser war offenbar ein Adventskranz.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Adventskranz im Wohnzimmer der 90-Jährigen im Erdgeschoss in Brand geraten ist. Die Bewohnerin erlitt Verbrennungen und eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht, ebenso wie zwei leicht verletzte Bewohner. Sechs Wohnungen sind laut Polizei wegen des Rauchs nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner seien in Notunterkünften der Gemeinde Bissendorf untergekommen, heißt es von der Leitstelle in Osnabrück. Mehr als 100 Feuerwehrleute und 16 Krankenwagen waren am Montag im Einsatz. Der Einsatz in der Einrichtung für betreutes Wohnen von insgesamt 36 Menschen in Bissendorf dauerte mehrere Stunden.

