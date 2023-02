Stand: 17.02.2023 09:13 Uhr Warnstreiks treffen auch den Flughafen Münster-Osnabrück

Der Warnstreik an sieben deutschen Flughäfen hat auch Folgen für den Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) in Greven (Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen). Der FMO selbst werde zwar nicht bestreikt, sagte ein Sprecher. Die Lufthansa habe aber für diesen Freitag insgesamt acht Flüge gestrichen. Jeweils zwei Landungen und Starts von und nach Frankfurt sowie von und nach München. Andererseits nutzen die Fluggesellschaften Ryanair und Corendon den FMO als Ausweichziel für insgesamt zehn Flüge, die ursprünglich von den Flughäfen in Hannover und Dortmund fliegen oder die dort landen sollten. Die Passagiere werden mit Bussen vom FMO nach Dortmund oder Hannover gebracht.

