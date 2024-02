Stand: 15.02.2024 13:05 Uhr Vion-Schlachthof in Emstek schließt früher als erwartet

Der internationale Fleischkonzern Vion schließt seinen Schweine-Schlachthof in Emstek (Landkreis Cloppenburg) früher als erwartet. Der letzte Schlachttag sei am Donnerstag geplant, die Zerlegung solle am Freitag auslaufen, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden am Mittwoch mit. Fast alle Landwirte, die den Schweine-Schlachthof bislang belieferten, hätten bereits eine Alternative gefunden, heißt es. Ursprünglich hatte Vion angekündigt, den Schlachthof in Emstek bis Ende März zu schließen. Gründe für die frühere Schließung nannte das Unternehmen nicht.

