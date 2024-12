Verdacht auf Drogenlabore: Durchsuchungen in Bad Bentheim Stand: 18.12.2024 09:52 Uhr Seit dem Morgen durchsucht die Polizei unter anderem in Bad Bentheim Häuser einer mutmaßlichen Drogenbande, die synthetische Drogen professionell hergestellt und international damit gehandelt haben soll.

Weitere Objekte durchsuchten die Beamten nach Angaben der Polizei in Gronau (Nordrhein-Westfalen) und im niederländischen Enschede. Ein Mann wurde demnach im sächsischen Landkreis Bautzen festgenommen. Er soll Teil der mutmaßlichen Drogenbande sein. Laut der Ermittler steht die Gruppe im Verdacht, seit einiger Zeit Drogenlabore in der deutsch-niederländischen Grenzregion zu betreiben. Um welche Art synthetischer Drogen es sich genau handelt, teilten die Beamten zunächst nicht mit. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem eine Schreckschusswaffe, mehrere Handys und Chemikalien sichergestellt. Etwa 50 Polizisten und Polizistinnen sind an der Aktion beteiligt.

Zusammenhang mit Lagerhallenbrand in Nordhorn

Die Ermittlungen stehen nach Angaben der Polizei in Zusammenhang mit dem Brand einer Lagerhalle in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) im Januar 2024. Die abgebrannte Halle legte nach damaligen Angaben der Staatsanwaltschaft Aurich eine Produktionsstätte für chemisch hergestellte Drogen offen. Dabei soll es sich um eines der größten Drogenlabore in Niedersachsen gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft leitete Anfang des Jahres Ermittlungen gegen drei Männer ein. Die Halle war den Angaben zufolge als Lager für eine Mobilheim-Firma angemeldet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.12.2024 | 09:30 Uhr