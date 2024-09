Drogen in E-Zigaretten: Polizei im Emsland warnt vor "Görke" Stand: 28.09.2024 07:32 Uhr Die Polizei im Emsland und in der Grafschaft warnt vor dem Konsum einer neuen Droge namens "Görke". In den letzten Monaten hätten sich die Berichte über die gefährliche Substanz gehäuft, hieß es.

"Görke" sei eine hochgefährliche Mischung aus psychoaktiven Stoffen, die vor allem über E-Zigaretten und sogenannte Vapes konsumiert werde, teilte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mit. Weil die Droge auf den ersten Blick ähnlich wie herkömmliche Flüssigkeiten für E-Zigaretten aussehe, werde sie leicht unterschätzt. "Görke" habe aber unvorhersehbare und oft drastische Auswirkungen auf den Körper und den Geist. Zu den bislang bekannten Risiken gehören laut Polizei:



Akute Halluzinationen: Der Konsum führt häufig zu extremen und beängstigenden Wahrnehmungsverzerrungen.

Psychische Störungen: Bei vielen Konsumenten sind dauerhafte psychische Schäden wie Psychosen oder Angststörungen dokumentiert.

Herz-Kreislauf-Probleme: Die Droge belastet das Herz massiv und kann zu Herzrasen, Kreislaufkollaps oder sogar Herzstillstand führen.

Abhängigkeit: Trotz der gefährlichen Wirkung kann die Droge eine starke Sucht hervorrufen, die in kurzer Zeit körperlich und psychisch abhängig macht.

Warnung an Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte

Jugendliche sollten bei allem, was ihnen angeboten wird, vorsichtig und kritisch sein, so die Polizei. Egal, ob auf Partys, in sozialen Netzwerken oder von Bekannten. Niemand sei vor den Gefahren von Drogen sicher, und ein einziger Fehltritt könne das Leben dramatisch verändern. Wenn Eltern vermuten, dass ihr Kind oder jemand in ihrem Umfeld mit der Droge "Görke" in Kontakt gekommen ist, sollten sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, raten die Beamtinnen und Beamten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min