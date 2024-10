Stand: 07.10.2024 12:56 Uhr Drogen im Wert von 158.000 Euro: Mutmaßliche Schmuggler in Haft

Die Bundespolizei hat in Bad Bentheim zwei mutmaßliche Drogenschmuggler festgenommen, die rund 2,3 Kilogramm Crystal Meth im Wert von 158.000 Euro im Auto hatten. Wie die Beamten am Montag mitteilten, versuchten die beiden Männer am Donnerstag, mit dem Auto aus den Niederlanden nach Deutschland einzureisen. Im Zuge der vorübergehend wieder eingeführten Binnengrenzkontrollen seien die Bundespolizisten in dem Auto auf zwei Plastikboxen mit kristalliner Substanz gestoßen. Später habe sich herausgestellt, dass es sich bei dem Fund um Crystal Meth handelte, so die Bundespolizei. Die beiden Männer wurden festgenommen. Gegen sie wurden Haftbefehle erlassen.

