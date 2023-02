Stand: 05.02.2023 08:56 Uhr Vandalismus in Dörpen: Mann schlägt Scheiben mit Poller ein

In Dörpen (Landkreis Emsland) hat eine unbekannte Person am Samstagabend mit einem Straßenpoller mehrere Scheiben eingeschlagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zeugen hatten den Mann beobachtet, wie er zwischen 21.30 Uhr und 21.40 Uhr mit dem Poller Fenster eines Friseursalons, einer Eisdiele, eines Bekleidungsgeschäftes, eines Restaurants, einer Orthopädie, eines Verbrauchermarktes, die Seitenscheibe im Eingangsbereich der Sparkasse und die Eingangstür zu einer Drogerie-Filiale an der Hauptstraße zerstörte. Den Zeugen zufolge trug der Täter eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke mit Fellkragen. Eine Fahndung brachte zunächst keinen Erfolg. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Sie nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (04961) 92 60 entgegen.

