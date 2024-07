Stand: 16.07.2024 08:49 Uhr Untreue-Prozess gegen Grünen-Politikerin erneut verschoben

Der Betrugs-Prozess gegen eine Grünen-Politikerin aus dem Emsland ist im dritten Anlauf erneut unterbrochen worden. Das Amtsgericht Lingen sehe noch einige Unklarheiten und halte weitere Ermittlungen für erforderlich, sagte ein Sprecher. Angeklagt ist die ehemalige Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im emsländischen Kreistag, Birgit Kemmer. Sie soll 33.000 Euro von Partei- und Vereinskonten auf ihr privates Konto überwiesen haben. Anschließend habe sie das Geld an einen Glücksspielanbieter in den Niederlanden weitergeleitet, so der Vorwurf. Das Verfahren war bereits zwei Mal verschoben worden: Beim ersten Anlauf war ein Anwalt erkrankt. Beim zweiten Versuch war eine neue Richterin hinzugezogen worden, die sich zunächst einarbeiten musste.

