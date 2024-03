Stand: 08.03.2024 09:59 Uhr Emsland: Grünen-Politikerin soll 33.000 Euro verzockt haben

Vor dem Amtsgericht Lingen (Landkreis Emsland) muss sich eine Politikerin von Bündnis 90/Die Grünen wegen des Vorwurfs der gewerbsmäßigen Untreue verantworten. Das bestätigte die Kreistagsfraktion der Grünen im Emsland in einer Stellungnahme. Das Verfahren hätte bereits in dieser Woche beginnen sollen, wurde aber wegen eines erkrankten Anwalts verschoben. Die Staatsanwaltschaft wirft der ehemaligen Fraktionsvorsitzenden im emsländischen Kreistag die Hinterziehung von insgesamt rund 33.000 Euro vor. In 23 Fällen soll sie unter anderem Geld vom Treuhandkonto des Kreisverbands der Grünen im Emsland auf ihr privates Konto überwiesen haben. Anschließend soll sie das Geld an einen Glückspielanbieter in den Niederlanden weitergeleitet haben. Es sei kein finanzieller Schaden entstanden, heißt es von den Grünen. Kemmer habe ihren Fehler eingeräumt und das Geld bereits zurückgezahlt. Sie ist inzwischen von ihren politischen Ämtern zurückgetreten.

