Stand: 09.09.2022 10:57 Uhr Unfall in Papenburg: Auto landet im Kanal

Das Auto eines 25-Jährigen ist in Papenburg (Landkreis Emsland) in einem Kanal gelandet. Laut Polizei war der Fahrer am späten Donnerstagabend aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Es war zunächst unklar, ob der junge Mann das Fahrzeug noch rechtzeitig selbst verlassen konnte oder ob er mit ins Wasser fuhr. Der Autofahrer blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro.

