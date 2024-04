Stand: 02.04.2024 08:55 Uhr Unfall auf A30: Kleinwagen schleudert in Leitplanke

Eine 60 Jahre alte Frau ist am Montagabend gegen 20 Uhr bei einem Unfall auf der A30 in Höhe Osnabrück-Süd verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau die A33 Richtung Bielefeld verlassen und auf die A30 Richtung Rheine wechseln. In der Kurve der Abfahrt habe die Frau dann die Kontrolle über ihren Wagen verloren, so ein Sprecher der Autobahnpolizei. Das Auto sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geschleudert. Weil das Fahrzeug quer stand, musste die Abfahrt für kurze Zeit voll gesperrt werden. Nach Informationen der Polizei war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt.

VIDEO: A30: Autofahrerin wird eingeklemmt und verletzt (1 Min)

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min