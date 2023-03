Stand: 25.03.2023 18:51 Uhr Unbekannte stehlen im Emsland Bronzefigur von Grabstätte

Unbekannte haben in Emsbüren im Landkreis Emsland eine Bronzefigur von einer Grabstätte gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag auf dem Friedhof in der Ahlder Straße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Telefonnummer (05903) 703190 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.03.2023 | 06:30 Uhr