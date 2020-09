Stand: 23.11.2018 10:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unbekannte sprengen erneut Geldautomaten in Lathen

Unbekannte haben am Freitagmorgen in Lathen (Landkreis Emsland) erneut einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter sind nach Angaben der Polizei auf der Flucht. Wieviel Geld sie erbeutet haben, ist nicht bekannt. Die Bankfiliale in Lathen wurde bereits vor drei Jahren auf diese Weise überfallen.

Weiterer Sprengung schlägt fehl

Im etwa 50 Kilometer entfernten Uelsen (Grafschaft Bentheim) hatten es in derselben Nacht ebenfalls Unbekannte auf einen Geldautomaten abgesehen. Die Täter scheiterten jedoch. Ob ein Zusammenhang zu der Automatensprengung in Lathen besteht, ist unklar. Nach Polizeiangaben nutzten in Uelsen vier maskierte Männer gegen 4 Uhr einen weißen BMW als Fluchtfahrzeug. In Lathen flohen die Täter gegen 5 Uhr in einem dunklen Audi.

In Niedersachsen wurden in den vergangenen Monaten vermehrt Geldautomaten gesprengt. Seit August gab es 38 Vorfälle. Im Jahr 2017 waren es landesweit insgesamt 23 Taten.

