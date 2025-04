Stand: 10.04.2025 15:40 Uhr Umweltministerium: Atommüll darf in Lingen zwischengelagert werden

Das niedersächsische Umweltministerium hat genehmigt, dass schwach- und mittelradioaktive Abfälle auf dem Gelände des abgeschalteten Atomkraftwerks Emsland in Lingen zwischengelagert werden dürfen. Die Abfälle aus dem Kraftwerk sollen zunächst fachgerecht verpackt und dann in einem neu errichteten Gebäude zwischengelagert werden. In Zukunft sollen sie an den Bund übergeben werden, teilte das Ministerium mit. Umweltminister Christian Meyer (Grüne) sieht die Entscheidung als einen wichtigen Schritt zum Rückbau des Atomkraftwerks, der nun wie geplant durchgeführt werden könne.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Atomkraft