Stand: 26.08.2024 10:08 Uhr Umwelt-Förderung: Osnabrücker Saatgut senkt Dünger-Bedarf

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert ein Osnabrücker Projekt gegen Überdüngung mit rund 430.000 Euro. Das teilte die Stiftung am Freitag mit. Nach Angaben der DBU hat das Unternehmen SeedForward ein Verfahren entwickelt, das den Düngerbedarf reduzieren soll. Dabei werde das Saatgut mit biologischen Substanzen behandelt, durch die die Pflanzen mehr Wurzeln ausbilden. Dadurch könnten sie mehr Nährstoffe aufnehmen und bräuchten nicht so viel gedüngt zu werden. Außerdem sollen sie so besser gegen Krankheitserreger und Mangelerscheinungen gewappnet sein. Bisher wurden den Angaben zufolge deutschlandweit Versuche mit Brotweizen, Mais und Raps durchgeführt.

