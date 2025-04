Stand: 05.04.2025 09:40 Uhr Traktorfahrer prallt gegen Stromkasten - hoher Schaden

In Isterberg (Grafschaft Bentheim) ist ein 51-jähriger Treckerfahrer am Freitagabend gegen einen Stromkasten gefahren. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 51-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug mit angehängtem Güllefass verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Stromkasten fing nach dem Zusammenstoß Feuer, das auch auf den Trecker übergriff. Den Angaben zufolge konnte der 51-Jährige leicht verletzt den Trecker verlassen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Doch durch die Beschädigungen am Stromkasten sei es vor Ort teilweise zu Stromausfällen gekommen, hieß es. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei ersten Erkenntnissen zufolge auf rund 150.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min