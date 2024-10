Stand: 30.10.2024 12:46 Uhr Trotz Protesten: Im Campemoor darf weiter Torf abgebaut werden

Das Unternehmen "Gramoflor" aus Vechta darf für 25 Jahre Torf im Campemoor in Neuenkirchen-Vörden abbauen. Dem hat der Landkreis Vechta zugestimmt. Laut NABU Vechta darf der Torf nur auf landwirtschaftlich vorgeschädigten Flächen abgebaut werden. Dabei soll es sich um eine Fläche von rund 75 Hektar handeln. Die Flächen muss die Firma "Gramoflor" nach dem Abbau renaturieren. Der Abbau von Torf wird von NABU-Vertreter Ludger Frye kritisch gesehen, dennoch will der Verband nicht dagegen vorgehen. Grund ist eine Vereinbarung mit dem Industrieverband Gartenbau. Die Vereinbarung sieht vor, dass im Gegenzug für den Abbau von Torf ein erheblicher Klimaausgleich stattfindet. Die Ausgleichsfläche sei in diesem Fall rund 20 Hektar größer als die Abbaufläche.

