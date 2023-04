Stand: 20.04.2023 07:04 Uhr Traktor und Auto kollidieren - Kartoffeln rollen auf Straße

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Traktorgespann sind in Barnstorf (Landkreis Diepholz) drei Menschen leicht verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge kollidierten am Mittwochabend an einer Kreuzung, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei sei der Traktor des 58-jährigen Fahrers samt Anhänger umgekippt. In der Folge verteilten sich die Kartoffeln aus dem Anhänger des Traktors auf der Straße. Ein zweiter Anhänger war leer, er kippte nicht um. Die zwei Insassen des Autos und der Traktorfahrer kamen in ein Krankenhaus.

