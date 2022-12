Tödlicher Unfall: Auto erfasst Fußgänger auf A30 bei Melle Stand: 22.12.2022 11:51 Uhr Ein 30-Jähriger ist auf der Autobahn 30 im Landkreis Osnabrück beim Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Der Mann wollte offenbar an der Anschlussstelle Melle-Ost die Fahrbahn überqueren.

Der Fußgänger wurde bei dem Aufprall am frühen Donnerstagmorgen so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Der 57-jährige Autofahrer und seine 22 und 43 Jahre alten Mitfahrerinnen blieben unverletzt, wurden jedoch vom Rettungsdienst betreut. Die A30 war wegen der Unfallaufnahme an der Anschlussstelle Melle-Ost in Richtung A2 mehrere Stunden gesperrt.

Blut des 30-Jährigen wird untersucht

Weshalb der 30-Jährige auf der Autobahn lief, ist der Polizei zufolge noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück habe angeordnet, das Blut des Mannes zu untersuchen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.12.2022 | 13:30 Uhr