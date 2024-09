Stand: 26.09.2024 10:38 Uhr Tierpark Nordhorn: Neues Gehege für Amurleoparden kommt

Der Tierpark in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) kann mit dem Bau eines neuen Leopardengeheges beginnen. Eine entsprechende Baugenehmigung übergab Landrat Uwe Fietzek (CDU) Anfang der Woche dem Zoodirektor, so der Tierpark. Geplant ist nun unter anderem ein Außengehege auf rund 1.100 Quadratmetern für Amurleoparden - mit Aussichtturm für Besucher und Liegeplattformen auf unterschiedlichen Höhen für die Leoparden. 2,6 Millionen Euro soll der Neubau kosten. Wichtig beim Neubau sei vor allem, dass es genügend Abgrenzungsmöglichkeiten gebe, um zum Beispiel Muttertiere mit Jungen von den anderen Leoparden zu trennen, so eine Sprecherin. Erst dann könne sich der Tierpark Nordhorn wieder an einem europaweiten Zuchtprogramm beteiligen. Dauerhaft hofft man in Nordhorn auch auf ein Auswilderungsprogramm im ursprünglichen Lebensraum der Tiere in Asien. Amurleoparden gelten als die seltenste Großkatze der Welt, so der Zoo. In freier Wildbahn konnten zuletzt nur noch 50 Exemplare gezählt werden.

