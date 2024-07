Stand: 24.07.2024 09:10 Uhr Telefonbetrug: 88-Jähriger hilft, Verdächtige festzunehmen

Die Polizei in Dissen (Landkreis Osnabrück) hat am Montag einen 15-Jährigen und einen 18-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen festgenommen, die sich als Polizeibeamte ausgegeben haben sollen. Wie eine Sprecherin mitteilte, hatten sie einem 88-jährigen Mann am Telefon gesagt, dass bald in seine Wohnung eingebrochen werden soll. Die falschen Polizisten behaupteten, die Wertgegenstände des Mannes verwahren zu wollen, damit diese nicht gestohlen werden. Der 88-Jährige durchschaute die Masche jedoch und rief zusammen mit seiner Ehefrau die Polizei. In Absprache mit den echten Beamten ließ er die Anrufer glauben, dass er tatsächlich die Wertgegenstände abgeben wolle. Bei der vermeintlichen Übergabe konnten die beiden Verdächtigen festgenommen werden.

