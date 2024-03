Stand: 13.03.2024 16:03 Uhr 90-Jährige misstrauisch: Betrüger bei Geldübergabe festgenommen

Ein mutmaßlicher Telefonbetrüger ist bei einer Geldübergabe in Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) festgenommen worden. Zuvor hatte die Polizei einen Hinweis von einer 90-jährigen Frau erhalten. Sie gab an, dass der Mann sie durch lange Telefonate mit einer bekannten Masche bedrängt habe. So sei ihr Bargeld zu Hause nicht mehr sicher und müsse von der Polizei beschlagnahmt werden, behauptete der Mann. In Zusammenarbeit mit der 90-Jährigen konnte die Polizei dem Mann eine Geldübergabe vorspielen. Der 40-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

