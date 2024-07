Tausende pilgern von Osnabrück nach Telgte und zurück Stand: 07.07.2024 09:35 Uhr Mehrere Tausend Gläubige sind am Samstag von Osnabrück nach Telgte im Münsterland gelaufen. Ein Teil der Wanderer geht heute denselben Weg langen Weg zurück.

Die ersten Pilgerinnen und Pilger waren am frühen Samstagmorgen in der Osnabrücker Innenstadt gestartet, wie Martin Schomaker sagte, Dechant der Osnabrücker St.-Johann-Pfarrei. Wenige Stunden später, in Glandorf an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, seien es 3.000 Menschen gewesen, die gemeinsam singend und betend ins Münsterland liefen. Gegen 15.30 Uhr kamen die Pilgerinnen und Pilger in Telgte an. Laut Schätzung der Pfarrei waren rund 5.000 Menschen dabei.

Wallfahrt: Mehr als 40 Kilometer Fußweg an einem Tag

Die Wallfahrt von Osnabrück nach Telgte ist mehr als 40 Kilometer lang und fand zum 172. Mal statt. Auch an der parallel stattfindenden Fahrradwallfahrt nahmen laut Schomaker viele Pilger teil: "Das sind oft Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, aber dennoch gerne die Wallfahrt mitmachen möchten." Im vergangenen Jahr hatten rund 5.500 Menschen an der Wallfahrt teilgenommen; vor Corona waren es teilweise mehr als 10.000 Menschen gewesen.

