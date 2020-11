Stand: 25.11.2020 08:18 Uhr Stadt und Landkreis Osnabrück stellen auf Clustermodell um

Die Schulen in Stadt und Landkreis Osnabrück stellen ab sofort auf das sogenannte Clustermodell um. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Bei einem Coronafall in einer Schulkasse wird demnach die komplette Klasse in Quarantäne geschickt. So könnten mögliche Infektionsketten so schnell wie möglich unterbrochen werden, heißt es vom Landkreis. Bisher waren die einzelnen Kontakte der Infizierten aufwendig verfolgt worden. Die Schule wechselt außerdem automatisch ins Szenario B, sobald eine Schulkasse geschlossen in Quarantäne ist. Der Präsenzunterricht findet dann in geteilten Klassen im Wechsel statt.

