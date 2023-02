Stand: 03.02.2023 06:52 Uhr Stadt Osnabrück kürzt Betreuungszeit in Kindertagesstätten

Viele Kinder in den städtischen Kindertagesstätten (Kitas) in Osnabrück müssen zum neuen Kita-Jahr 2023/24 anderthalb bis zwei Stunden früher nach Hause. Diese Konsequenz zieht die Stadt wegen zu wenig Personal, Ausfällen durch Krankheit und Elternzeit. Die Kernbetreuungszeit der bisherigen Ganztagsgruppen ende ab August bereits um 14 Uhr beziehungsweise 14.30 Uhr, teilte die Stadt Osnabrück mit. In jeder städtischen Kindertagesstätte werde darüber hinaus eine Randzeitbetreuung in den Nachmittagsstunden angeboten. Diese sei gezielt für Familien gedacht, die aus beruflichen oder anderen Gründen auf eine längere Betreuung angewiesen sind, so die Stadt Osnabrück.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.02.2023 | 07:30 Uhr