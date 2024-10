Stand: 02.10.2024 14:42 Uhr Stadt Osnabrück gibt Millionen-Darlehen für Flughafen

Die Stadt Osnabrück stützt den Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) mit einem Darlehen in Millionenhöhe. Der Rat der Stadt Osnabrück hat am Dienstag entschieden, dass von 2026 bis 2030 mehr als drei Millionen Euro an den Flughafen gehen sollen. Die Betreibergesellschaft Flughafen Münster/Osnabrück GmbH soll das Geld für Investitionen in die Infrastruktur nutzen. Experten sagen für den FMO in näherer Zukunft Gewinne voraus. Allerdings reichten diese nicht aus, um bestehende Darlehen zu tilgen und gleichzeitig in die Infrastruktur zu finanzieren. Ende September hatte die Betreibergesellschaft eine positive Bilanz gezogen. Den Flughafen haben in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 rund 30 Prozent mehr Fluggäste genutzt als im Vorjahr, hieß es. Der FMO gilt als öffentliches Unternehmen, da mehr als 95 Prozent der Anteile in öffentlicher Hand liegen.

Weitere Informationen FMO streicht Verbindungen nach Frankfurt am Main Vom Flughafen Münster-Osnabrück fliegen künftig größere Maschinen für den Umsteigeverkehr nach München. (25.07.24) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.10.2024 | 06:30 Uhr