Stand: 09.04.2024 19:06 Uhr Staatsschutz ermittelt - Mann uriniert an Moschee in Lingen

Die Beamten ermitteln gegen den mutmaßlichen Täter unter anderem wegen Störung der Religionsausübung und Sachbeschädigung.

Ein 25-jähriger Mann aus Geeste-Osterbrock soll in den Eingangsbereich einer Moschee in Lingen (Landkreis Emsland) uriniert haben. In der Moschee fand zeitgleich das Nachmittagsgebet statt. Das berichtet die Polizei Lingen am Dienstag. Zeugen hatten den Mann demnach am frühen Samstagabend aufgefordert damit aufzuhören. Der zunächst unbekannte Täter entfernte sich daraufhin. Die Polizei konnte den Mann anschließend in der Fußgängerzone antreffen, da Zeugen ihn zuvor gut beschrieben hatten. Jetzt ermittelt der Staatsschutz. Die Beamten halten es für möglich, dass der Verdächtige aus Islamfeindlichkeit gehandelt haben könnte. Die Behörden ermitteln demnach wegen Störung der Religionsausübung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Der Mann soll am Samstag mit weiteren Begleitern in der Lingener Fußgängerzone unterwegs gewesen sein.

