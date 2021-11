Stand: 12.11.2021 12:43 Uhr Spezialchemie-Unternehmen H&R erwartet Rekordergebnis

Das Spezialchemie-Unternehmen H&R aus Salzbergen (Emsland) erwartet in diesem Jahr ein Rekordergebnis. Das steht in der aktuellen Quartalsmitteilung. Demzufolge soll das operative Ergebnis in diesem Jahr bei mindestens 115 Millionen Euro liegen. Vor allem im ersten Halbjahr lief das Geschäft gut, vermutlich wegen Aufholeffekten nach dem Lockdown. H&R beschäftigt in Salzbergen knapp 400 Mitarbeiter.

