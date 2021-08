Stand: 12.08.2021 19:11 Uhr Spender gesucht: Emsbürener laufen für leukämiekranken Mann

Um einem an Leukämie erkrankten Mann aus Emsbüren im Landkreis Emsland zu helfen, ist am frühen Abend ein sogenannter Typisierungslauf gestartet. Insgesamt acht Kilometer müssen zum Testzentrum an einer Großraumdisco in Schüttorf gelaufen werden. Dort gibt es 2.000 Testkits, die von der Deutschen Stammzellspenderdatei zur Verfügung gestellt worden sind. An dem Lauf nehmen auch mehrere Fußballvereine teil. Der Vater einer 35-jährigen Frau aus Emsbüren braucht dringend eine Stammzellenspende. Freunde und Unterstützer der Frau haben die Aktion organisiert.

