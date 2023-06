Stand: 30.06.2023 16:26 Uhr Sohn sticht auf Vater ein - Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Ein 18-jähriger Mann soll in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) mit einem Messer auf seinen Vater eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Die Tat ereignete sich bereits am Mittwoch, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück dem NDR in Niedersachsen bestätigte. Das Opfer wurde notoperiert und sei mittlerweile außer Lebensgefahr, hieß es. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Zwischen Vater und Sohn soll es einen Streit gegeben haben. Worum es ging, ist bislang unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen versuchter Tötung. Zuerst hatten die "Grafschafter Nachrichten" berichtet.

