Stand: 15.01.2025 08:09 Uhr Sendung mit der Maus stellt Künstler Felix Nussbaum vor

Die "Sendung mit der Maus" stellt den jüdischen Maler Felix Nussbaum vor. Anlass ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus Ende Januar. In der Sendung geht es um das Leben und die Werke des Osnabrücker Künstlers - und zwar in kindgerechter Form. Laut WDR geht es hauptsächlich um ein lang verschollenes Drehbuch Nussbaums. Demnach habe er einen Trickfilm geplant, ihn aber nie realisiert. Nun werde das Manuskript 90 Jahre später in einer "Lachgeschichte" zum Leben erweckt, so die Autoren wörtlich. Die Sendung ist am 26. Januar in der ARD zu sehen.

Weitere Informationen Osnabrücker Museum kauft erstes Werk von Felix Nussbaum Die Zeichnung mit dem Titel "Bleibe fromm" stammt aus dem Jahr 1920 und soll das früheste bekannte Werk des Malers sein. (09.12.2024) mehr

