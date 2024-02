Stand: 01.02.2024 09:44 Uhr Seltener Goldschakal tappt in Isterberg in Fotofalle

In Isterberg (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist ein wild lebender Goldschakal in eine Fotofalle getappt. Nach Angaben der Landesjägerschaft handelt es sich um den 19. Nachweis in Niedersachsen. Der eng mit dem Wolf verwandte, hundeartige Goldschakal war ursprünglich vor allem in Asien und Südost-Europa verbreitet. Von dort dringt er langsam auch nach Deutschland vor. Er ist deutlich kleiner als ein Wolf. Für den Menschen ist er ungefährlich. Hauptbestandteile seiner Nahrung sind kleine Säugetiere, Amphibien, Vögel, Insekten und Obst. Vor zwei Jahren war zum ersten Mal Nachwuchs von Goldschakalen in Norddeutschland nachgewiesen worden.

