Stand: 25.05.2023 08:37 Uhr Goldschakal im Landkreis Gifhorn gesichtet

Erstmals ist ein Goldschakal im Landkreis Gifhorn fotografiert worden. Das Tier sei im Januar beobachtet worden, berichtet der Wolfsbeauftragte des Landes Raoul Reding. Im März wurde ein männliches Tier auf der Autobahn 2 bei Rothemühle (Landkreis Gifhorn) überfahren. Ob es ein- und dasselbe Tier war, ist unklar. Im vergangenen Herbst waren erstmals freilebende Goldschakale in Niedersachsen geboren worden. Ursprünglich stammt der Goldschakal aus Asien. Er sei ein Allesfresser, der sich von Amphibien, Vögeln, Insekten und Obst ernähre. Er geht nachts und in der Dämmerung allein oder in kleinen Gruppen auf Nahrungssuche. Der Experte geht davon aus, dass künftig noch mehr Goldschakale gesichtet werden.

