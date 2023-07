Stand: 03.07.2023 16:11 Uhr Schwerer Unfall im Emsland: Autofahrerin in Lebensgefahr

Bei einem Unfall im Emsland ist eine 44-Jährige am Montagvormittag lebensgefährlich verletzt worden. Eine 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 57 Jahre alte Autofahrerin an einer Kreuzung in Rastdorf offenbar der 44-Jährigen die Vorfahrt genommen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

VIDEO: Vorfahrt missachtet: 44-Jährige lebensgefährlich verletzt (1 Min)

