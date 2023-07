Schwere Unfälle mit Motorrädern - 62-jähriger Biker stirbt Stand: 09.07.2023 12:10 Uhr In Goldenstedt (Landkreis Vechta) ist ein 62-jähriger Motorradfahrer nach einer Kollision mit einem Traktor gestorben. Auch im Landkreis Cloppenburg und bei Osnabrück gab es schwere Unfälle mit Motorrädern.

Der 62-Jährige wollte laut Polizei am Samstag in Goldenstedt zwei Traktoren überholen. Dabei habe er nicht bemerkt, dass der vordere der beiden Traktoren nach links abbiegen wollte. Der Traktorfahrer übersah den Angaben zufolge den ankommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 62-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Sonntag starb.

24-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Bei dem Verkehrsunfall in Kettenkamp nahe Osnabrück in der Nacht zu Samstag war der Polizei zufolge kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt. Der lebensgefährlich verletzte 24-Jährige wurde am Unfallort notärztlich versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, sei unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Fahrer unter Einfluss von Drogen

Bereits am Freitagnachmittag ist bei einem Unfall in Bösel (Landkreis Cloppenburg) ein 26-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Mann war auf seinem Kleinkraftrad von einem 33-jährigen Autofahrer übersehen worden, wie die Polizei mitteilte. Es kam demnach trotz Vollbremsung durch den Autofahrer zum Zusammenstoß. Bei der Unfallaufnahme hätten die Beamten schließlich festgestellt, dass der schwer verletzte Kleinkraftradfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem habe er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besessen und das Kleinkraftrad sei nicht versichert gewesen.

