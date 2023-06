Stand: 28.06.2023 18:19 Uhr 23-jähriger Motorradfahrer stirbt nach schwerem Unfall auf B6

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B6 bei Syke (Landkreis Diepholz) ist am Mittwochmittag ein 23 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben überholten der 23-Jährige und ein weiterer gleichaltriger Kradfahrer mehrere Autos. Ein 74-jähriger Autofahrer wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Der erste Kradfahrer konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Abbieger. Durch den Aufprall wurde er zu Boden geschleudert. Ersthelfer reanimierten den 23-Jährigen, doch er verstarb noch an der Unfallstelle. Der zweite Kradfahrer stürzte ebenfalls und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst betreut.

