Stand: 03.07.2023 06:39 Uhr Motorradfahrer stirbt nach schwerem Unfall im Ammerland

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Ammerland ist ein 56-Jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war es am Sonntagnachmitag in Wapeldorf zu einer Kollision zwischen einem Auto und dem Motorrad gekommen. Zuvor war der 56-Jährige in einer Gruppe mit weiteren Motorrädern unterwegs. Als sie die Anschlussstelle zur A29 passierten, bog dort eine von der Autobahn kommende 44-Jährige Autofahrerin nach links ab. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Spohler Straße in Wapeldorf und auch die Autobahn-Anschlussstelle zur A29 mussten für mehrere Stunden gesperrt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.07.2023 | 06:30 Uhr