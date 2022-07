Schweinepest: Ausnahmezustand für Halter in der Sperrzone Stand: 04.07.2022 09:47 Uhr Der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest in Niedersachsen verursacht im Umfeld des betroffenen Betriebs in Emsbüren Unsicherheit. Für 300 Halter gilt mindestens einen Monat ein Ausnahmezustand.

Bislang gibt es laut Niedersächsischem Landwirtschaftsministerium keine Hinweise auf weitere Fälle. Heute werden demnach Labor-Ergebnisse von Stichproben aus einem Kontaktbetrieb erwartet. Der Hof hatte Ferkel von dem betroffenen Betrieb in Emsbühren erhalten. Wegen des dichten Viehbestands in der Region lässt das Ministerium mithilfe der Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim im Umkreis von zehn Kilometern eine Sperrzone einrichten, die ab Dienstag gelten soll. Für die 300 Schweinehalter in dem Gebiet bedeutet das unter anderem verstärkte Hygienevorschriften sowie ein Transportverbot für die insgesamt rund 200.000 Tiere. Auch Gülle darf den Angaben zufolge vorerst nicht in dem Gebiet befördert werden. Zudem entnehmen Veterinäre regelmäßig Proben, um möglichen weiteren ASP-Infektionen auf die Spur zu kommen.

Verunsicherung bei Schweinehaltern in der Region

Die Schweinehalter in der Region hat der Ausbruch erschüttert. Viele seien geschockt und ratlos, was nun auf sie zukomme, sagte Georg Meiners vom emsländischen Landvolk dem NDR in Niedersachsen. Insgesamt herrsche große Unsicherheit. Viele hofften nun, dass es sich um einen Einzelfall handelt - und durch Keulung aller dortigen Schweine das Virus gestoppt werden könne. In diesem Fall müsste man nur eine gewisse Zeit warten - und dann sei die Welt wieder in Ordnung, so Meiners. Wenn das Virus sich aber bereits verbreitet habe, sei es schwer, die Lage einzudämmen. "Man hat eigentlich nur die Möglichkeit, den betroffenen Betrieb zu keulen - und dann zu hoffen: 'Wir haben es gestoppt'", sagte Meiners.

Betroffener Hof gilt als gut geführt

Derweil geht auf dem betroffenen Hof in Emsbüren die Suche nach der Ursache für den ASP-Ausbruch weiter. Diese sei bisher völlig unklar, wie Lambert Hüring von der Gesellschaft für Seuchenvorsorge dem NDR sagte. Das bekräftigte auch Thomas Staack, Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Niedersächsischer Schweinehalter. Der Betrieb gelte als gut geführt, was die Suche nach der Ursache schwieriger gestalte.

Halter hatte bei Zuchtsauen Symptome bemerkt

Für die Familie war die Bestätigung eines ASP-Falls nach eigenen Angaben ein Schock. Am Sonntag wurden alle 280 Sauen und rund 1.500 Ferkel getötet, ihre Kadaver sollten vernichtet werden. Der Halter hatte vergangene Woche bei Zuchtsauen Symptome festgestellt und deshalb den Hoftierarzt gerufen. Dieser habe wegen des Verdachts auf die Afrikanische Schweinepest Proben an das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) gesandt, das den Verdacht bestätigte. Am Sonnabendmorgen hat dann das für Tierseuchen zuständige Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) den Befund verifiziert.

Branche hofft auf Impfung, Verbände fordern Ende der Massentierhaltung

Der Agrarwirtschaftsverein AEF hofft, dass der Ausbruch im Emsland ein Einzelfall bleibt und appelliert an die Politik, einen Impfstoff gegen die Afrikanische Schweinepest bereitzustellen. Die Umweltorganisation Greenpeace und der Tierschutzbund hingegen fordern ein Umdenken in der Tierhaltung. Das zugrunde liegende Problem liegt ihrer Ansicht nach in der hohen Tierdichte in der Region. Infektionen seien dort nicht beherrschbar.

ASP erstmals 2020 in Deutschland nachgewiesen

Der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest in Deutschland war am 10. September 2020 bestätigt worden - bei einem Wildschwein in Brandenburg. Seitdem stellte man Ausbrüche in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen fest. Mitte Juli vergangenen Jahres hatte die Schweinepest hierzulande erstmals auch auf Hausschweine in Nutzbeständen übergegriffen - wieder in Brandenburg.

Keine Impfung oder Heilung für Schweine

ASP ist eine ansteckende Viruserkrankung bei Haus- und Wildschweinen, die fast immer tödlich verläuft und unheilbar ist. Es gibt bisher keine Möglichkeit, die Schweine durch eine vorbeugende Impfung zu schützen. Die Erkrankung kann direkt von Tier zu Tier oder indirekt über kontaminierte Gegenstände wie Kleidung und Schuhe sowie Futter in andere Gebiete durch den Menschen übertragen werden. Für Menschen und andere Tierarten ist die Afrikanische Schweinepest harmlos.

