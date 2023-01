Stand: 13.01.2023 22:08 Uhr Schulen in Lohne bieten kostenlose Binden und Tampons an

In Lohne (Landkreis Vechta) sollen an mehreren Schulen künftig Binden und Tampons kostenlos erhältlich sein. Dafür sollen nach Angaben der Stadt Automaten zur Verfügung stehen. Lohnes Bürgermeisterin Henrike Voet (CDU) sagte, sie sei froh, dass Lohne dies als erste Kommune im Landkreis Vechta anbieten könne. Menstruationsprodukte gehörten zum täglichen Bedarf wie Seife und Handtücher, sagte die städtische Gleichstellungsbeauftragte Rebecca Fischer. Anders als in Osnabrück würden die Produkte allerdings bewusst nicht auf den Toiletten, sondern in Sanitätsräumen angeboten. In Osnabrück bieten einige Schulen keine Menstruationsartikel mehr auf den Toiletten an, nachdem diese zu oft zweckentfremdet wurden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.01.2023 | 13:30 Uhr