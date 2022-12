Stand: 19.12.2022 05:47 Uhr Schulausfall in der gesamten Region Osnabrück

In der gesamten Region Osnabrück fällt am Montag die Schule wegen Glatteis aus. Von den Ausfällen sind sowohl die allgemeinbildenden als auch die berufsbildenden Schulen betroffen. Das haben die Stadt Osnabrück sowie die Landkreise Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim, Vechta und Diepholz mitgeteilt. Stadt und Landkreis Osnabrück sowie die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim weisen darauf hin, dass es an den Schulen eine Notbetreuung gibt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.12.2022 | 06:30 Uhr