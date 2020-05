Stand: 05.05.2020 09:18 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

SEK-Einsatz im Emsland: Mann will Haus anzünden

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat in der Nacht von Montag auf Dienstag einen 43 Jahre alten Mann festgenommen, der damit gedroht haben soll, das Haus seiner Familie anzuzünden. In dem Haus in Lähden (Landkreis Emsland) befanden sich nach Angaben der Polizei auch die Frau und zwei gemeinsame Kinder.

Ehefrau und Kinder bleiben unverletzt

Gegen 1.45 Uhr überwältigte das SEK den 43-Jährigen, der sich daraufhin widerstandslos festnehmen ließ. Die Ehefrau und die Kinder im Alter von sechs und 13 Jahren wurden nicht verletzt. Die Hintergründe der Tat waren am Dienstagmorgen noch unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

