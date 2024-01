Stand: 12.01.2024 08:04 Uhr Rieste: Lastwagen mit Campingkochern abgebrannt

In Rieste (Landkreis Osnabrück) hat die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag einen brennenden Lkw in einem Industriegebiet gelöscht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Laster offenbar Campingkocher geladen. Aufgrund des Rauchs wurden Anwohner in Neuenkirchen und Vörden kurzzeitig per Warn-App aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.01.2024 | 07:00 Uhr