Rettungshundestaffel erhält NDR Ehrenamtspreis Stand: 25.11.2023 16:46 Uhr Fünf Initiativen standen zur Auswahl - online konnte abgestimmt werden. Nun steht fest: Die Rettungshundestaffel Osterholz erhält den mit 3.000 Euro dotierten NDR Ehrenamtspreis.

Die 20 Ehrenamtliche und die dazugehörigen Hunde rücken zu etwa 50 Einsätzen im Jahr aus, um vermisste Menschen in Not zu suchen und ihnen zu helfen. 365 Tage im Jahr steht die Staffel dafür bereit. Damit alle Tiere und Menschen für den Ernstfall gerüstet sind, müssen sie viel Zeit investieren. Sie trainieren dreimal die Woche, bilden sich fort und müssen Prüfungen ablegen. Weil die Rettungshundestaffel Osterholz eben ehrenamtlich betrieben wird, muss sie alles selbst und über Spenden finanzieren. Da kommt das Preisgeld gerade recht. Die Staffel möchte mit dem Geld einen neuen Einsatzwagen kaufen, denn der alte ist in die Jahre gekommen.

Unter dem Motto "unbezahlbar und freiwillig" zeichnet der Niedersachsenpreis für Bürgerengagement jedes Jahr herausragendes ehrenamtliches Engagement von niedersächsischen Bürgerinnen und Bürgern aus. Elf Preise werden dabei vergeben - einer davon ist der NDR Ehrenamtspreis. Fünf Initiativen standen zur Auswahl. Alle Initiativen wurden in der vergangenen Woche online vorgestellt, aber auch im Programm von NDR 1 Niedersachsen und bei Hallo Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.11.2023 | 13:00 Uhr