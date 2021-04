Stand: 21.04.2021 16:46 Uhr Quakenbrück: Eilantrag gegen Tiefgarage scheitert

In Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) sind Anwohnerinnen und Anwohner eines Neubaus gegen den Landkreis Osnabrück vor Gericht gescheitert. Sie befürchten, dass sich durch den Bau einer Tiefgarage der Grundwasserspiegel absenken wird. Das würde zu Schäden an ihren Häusern führen. Die Richter am Verwaltungsgericht Osnabrück verwiesen jedoch auf Gutachten, deren Verfasser davon ausgehen, dass sich das Grundwasser nur um wenige Zentimeter absenken würde.

